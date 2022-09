Staff Agencia Reforma

SAN SALVADOR, El Salvador.-El anuncio del Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de buscar la reelección en 2024, pese a que la Constitución lo prohíbe, provocó una serie de condenas de sus detractores y expertos en derecho, que lo acusan de un acto de abuso de poder para perpetuarse en el cargo e instaurar una dictadura.

El Mandatario, de 41 años y que goza de un nivel de popularidad de más del 80 por ciento, debido en parte por su retórica contra las pandillas, informó su decisión la noche del jueves, aprovechando un mensaje a la nación en cadena de radio y televisión por el 201 aniversario de la Independencia del país.

Aunque la Constitución prohíbe expresamente la reelección, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, conformada por Ministros que impuso el partido oficialista en 2021, emitió una resolución en septiembre de ese año en la que, basada en una interpretación de un artículo constitucional, habilitó al gobernante a poder buscar un segundo mandato.

Abogados constitucionalistas dicen que tal interpretación es errónea, y que viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna, incluido uno que limita el mandato presidencial a cinco años y establece que la persona que se desempeña como Presidente no continuará en sus funciones ni un días más.

«Esa resolución no está apegada al derecho, se ha manipulado el texto constitucional y hecho una interpretación errónea y a la medida (del Presidente) pues la reelección no está permitida», consideró Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dedicada a fiscalizar la corrupción.

El principal partido de Oposición ARENA acusó que con estas acciones Bukele se ha «quitado la máscara» y develó su verdadera intención: «postergarse en el poder».

«Era lo que ya estaba esperando como pare del proceso de dictadura que está introduciendo en el país», señaló por su parte el analista y ex Embajador de El Salvador en Washington Rubén Zamora.