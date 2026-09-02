Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Segundo Informe de Gobierno en materia de energía tiene imprecisiones, resultados casi nulos y ausencias de temas críticos como el derrame de crudo en el Golfo de México, aseguró Gonzalo Monroy, especialista en energía y director general de la consultora GMCE.

El Informe señala que la producción petrolera generada por las adjudicaciones de 10 contratos mixtos fue de 39.5 mil barriles diarios y 102.6 millones de pies cúbicos de gas natural, así como bonos por 103.1 millones de dólares.

Además, en las asignaciones de Pemex se perforaron 70 pozos de desarrollo y 12 exploratorios, de los cuales seis se conclusión y el resto está en perforación, además de realizar 93 reparaciones mayores y 821 menores para mantener la estabilidad de la producción.

Agrega que se produjeron 1.77 millones de barriles de hidrocarburos líquidos en promedio y que la meta de 1.88 millones de barriles diarios al 2030 se mantiene.

«Los bonos sumaron apenas 65 millones de dólares, y los 39.5 mil barriles no es la producción actual, sino la que se alcanzará ten su pico máximo.

«En pozos exploratorios de llevan cinco pozos este año y pico menos de 70 en desarrollo, pero son de muy baja productividad. Y para alcanzar la cifra de 1.77 millones de barriles diarios de producción hay que sumar todo: condensados, producción de Pemex, de socios y hasta la derivada», expresó Monroy.

Agregó que en el tema financiero de Pemex se muestra como si fuera resultado de la empresa, cuando fue un el esquema de notas PreCapitalizadas que emitió la Secretaría de Hacienda.

El documento establece que se registró un incremento de 275 miles de barriles en el procesamiento de crudo, principalmente por la refinería de Tula, gracias a la operación continua de la planta coquizadora que entró en operación en julio de 2025 y el incremento en 72 miles de barriles de la refinería Olmeca en el mismo periodo.

No obstante, Monroy afirmó que en el tema de refinación no dan los números pues los trabajos de reconversión de la refinería de Tula debieron haber concluido en marzo de este año y dicen que terminará a fines de año, al igual que Salina Cruz.

«Me llama la atención que no se menciona nada de los pozos descontrolados, de los derrames o pozos ambientales.

«Además, tampoco se menciona el tema de fracking y del presupuesto que se dará del próximo año», dijo.

En materia de electricidad aseguró que hablan de planes, de incremento de capacidad de generación de energía eléctrica y de la terminación de serie centrales que venían del sexenio pasado, pero la de Lerdo, Durango, ya la pasaron para 2029.

En la parte de la inversión mixta no se ha dicho de cuántos proyectos ya se cerraron, agregó.

«Dieron muchas metas, pero no resultados. Mencionan convocatorias, pero no dicen cuántos contratos se han firmado», concluyó.