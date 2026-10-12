Una mujer identificada como elemento en activo de la Policía Estatal de Aguascalientes, adscrita a la División de Carreteras, habría sido sorprendida mientras intentaba sustraer productos alimenticios de una tienda HEB sin pagarlos, por lo que presuntamente fue puesta a disposición del Ministerio Público.

La oficial, identificada como Juana E. N. N., fue señalada por un supuesto robo en su modalidad de fardería, ocurrido en el establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Independencia, en la capital del Estado.

De acuerdo con la información difundida, la agente presuntamente intentó sustraer diversos alimentos sin pasar por caja para realizar el pago correspondiente, situación por la que habría sido detenida y posteriormente presentada ante la autoridad ministerial.

También trascendió que la mujer fue separada de sus funciones dentro de la Policía Estatal mientras se esclarecen los hechos y se determina su situación jurídica.

El caso involucra a una integrante de la corporación encargada de combatir los delitos en la entidad, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre las circunstancias de su presunta detención ni sobre las medidas administrativas que se habrían tomado en su contra.