Elizabeth García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Laisha Wilkins fue tendencia en Twitter por ser mencionada en la conferencia matutina diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el segmento ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?

La actriz fue señalada como una persona que comparte información falsa contra la llamada Cuarta Transformación.

Horas más tarde, la también conductora contestó a través de la red social contra lo que habían dicho de ella.

“Sí quiero aclarar señor presidente @lopezobrador_ que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fake news (noticias falsas), que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo”, escribió.