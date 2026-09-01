CDMX.- El congresista republicano Thomas Massie acusó a Andrew Mountbatten-Windsor de haber cometido delitos sexuales en Estados Unidos durante un discurso ante la Cámara de Representantes. El legislador de Kentucky, impulsor de la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, pidió investigar y procesar a quienes habrían participado en delitos vinculados con el financiero fallecido.

Massie mencionó también al exdirectivo bancario Jes Staley y al ilusionista David Copperfield, y sostuvo que exponer los nombres podría presionar al Departamento de Justicia. Andrew ha negado categóricamente cualquier conducta delictiva y no existe una condena penal en su contra por estas acusaciones.

El señalamiento ocurrió después de que una mujer reconsiderara colaborar con las autoridades. Según su abogado, Bradley Edwards, ella afirma que Epstein la trasladó al Reino Unido en 2010 para mantener relaciones sexuales con Andrew. Su participación aún no se concreta.

En paralelo, la Policía de Thames Valley investiga posibles delitos relacionados con explotación sexual y el presunto intercambio de información confidencial con Epstein. Entre los antecedentes figura la demanda civil de Virginia Giuffre, resuelta mediante un acuerdo económico antes del juicio, sin que Andrew admitiera responsabilidad. Documentos estadounidenses también incluyen mensajes atribuidos a ambos sobre la posible presentación de una mujer.