Guadalupe Selene Velasco García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que se realiza una «guerra sucia bien orquestada».

Este lunes, la Mandataria sustentó su señalamiento en un recuento que dijo, fue elaborado y difundido en redes sociales, sobre el número de veces que se le ha mencionado de forma no positiva, así como en la difusión de volantes donde se le señala por diversas tragedias en la CDMX.

Y sostuvo que la «campaña» es una acción de varias personas, que dijo, va más allá de alcaldesas y alcaldes opositores.

«No es un asunto aquí de una persona, nosotros lo hemos dicho y lo sostenemos, de hecho subí a mis redes sociales un análisis que hace, ¿cómo se llaman?, Infodemia, de la guerra sucia contra mí, y hacen un análisis de que, en efecto, es algo muy orquestado», dijo.

Sin mencionar nombres, Sheinbaum consideró que la Oposición y «adversarios» no tienen ideas de construcción.

Además, consideró que hay campañas de odio y señaló misoginia.

«Que tienen que ver con denostar a una persona, con no criticar a partir de una política sino con una denostación, pues qué tienen en el fondo, no hay argumentos, sino lo que hay pues es un enojo tremendo y un odio muy grande que en muchos casos raya hasta en misoginia porque no se hace a otras personas», afirmó.