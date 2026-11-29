La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, sostuvo que la decisión del Gobierno estatal de no incorporarse al IMSS-Bienestar ha retrasado el fortalecimiento de la infraestructura médica y la contratación de personal sanitario.

Afirmó que, de haberse firmado el convenio con la Federación, la entidad habría avanzado en la construcción de hospitales, así como en la contratación y basificación de especialistas y enfermeras.

Recordó que entre los proyectos contemplados durante las conversaciones con el sector salud figuraban un hospital y nuevas instalaciones del IMSS y del ISSSTE. Atribuyó la falta de avances a la escasa coordinación entre las autoridades estatales y federales.

Asimismo, destacó que, según indicadores presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, las consultas médicas aumentaron 55% en las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

En materia de vivienda, Ruvalcaba Gámez cuestionó la falta de disposición inicial de las autoridades estatales y municipales para donar terrenos destinados al programa Vivienda para el Bienestar, mientras que, según afirmó, se entregaron 15 predios a una inmobiliaria de Puebla.

Explicó que la falta de reservas territoriales ha obligado a considerar la adquisición de terrenos por parte del Infonavit y el Fovissste, situación que podría reducir el número de viviendas destinadas a trabajadores de bajos ingresos.

La morenista celebró que las autoridades locales hayan manifestado su disposición a incrementar la donación de terrenos y ampliar las metas del programa habitacional, aunque consideró que dicho compromiso debió asumirse desde el inicio mediante la coordinación intergubernamental.