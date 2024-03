Señala ex a Patricio Cabezut de abuso a hijas

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – El pleito entre Patricio Cabezut y su ex esposa, Áurea Zapata, escaló a otro nivel al trascender, ayer, que el ex conductor de Hoy y Tu Casa TV estaría siendo buscado por presunto abuso sexual contra sus dos hijas, Ana Lucía y Fátima.

Al respecto, un juez habría girado una orden de aprehensión contra el presentador, pero al cierre de esta edición la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no había difundido su ficha de búsqueda.

En 2021, Cabezut y Zapata se separaron luego de 10 años de matrimonio. Luego, ella lo denunció por presunta violencia familiar y él la señaló por una supuesta infidelidad.

Con la idea de terminar con el asunto, en marzo de 2022 Zapata le pidió el departamento y la camioneta que compartían, y aunque Cabezut accedió, el pleito continuó. Legalmente, el conductor tiene medidas de apremio: no puede comunicarse con su ex ni acercarse.

Cabezut la cuestiona sobre la razón de la demanda, y le respondió: «No lo sé, ya me dirán mis abogados, yo no sé los términos, pero te explicó ayer el capitán, seguramente te van a demandar por violencia familiar».