Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales encabezados por su dirigente sindical, José Lazarín Hernández, realizaron el cierre de la delegación para impedir que nadie entrara a laborar ante la queja de despidos y que les quieren quitar ciertas prerrogativas, así como acusar de un completo descontrol en dicha dependencia federal.

Al respecto, el secretario general de la Sección 1 del Sindicato explicó que el motivo de esta acción fue porque el encargado de despacho de la Semarnat, Luis Felipe Ruvalcaba Arellano, no los quería atender.

Explicó que están a punto de perder algunos beneficios que forman parte de las conquistas sindicales en relación a un premio que dan por productividad y otro por puntualidad, por el cual se debe hacer un comité de selección de acuerdo a listas de asistencia y a evaluaciones que se hacen de cada trabajador para verificar quiénes son los más puntuales y demás. “Ellos ya mandaron la relación y aquí no me hicieron caso, el que está más allegado al jefe es el que sale, siempre sale su secretaría, pero los demás qué”.

Indicó que esta medida perjudica a por lo menos 12 de los 25 trabajadores de base de la delegación, quienes ya no van a recibir este beneficio y que representa cerca de 3 mil 400 pesos por puntualidad y bono de productividad de 2 mil 162 pesos netos. “Estamos en peligro de no recibirlo, por lo que acordamos con el encargado de despacho que este miércoles vamos a continuar la reunión para ver eso y él se va a encargar de que lo reciban en oficinas centrales. Ya se comprometió, ojalá y cumpla y no sea nada más para salir del paso”.

Adicionalmente, comentó el caso de un despido injustificado de un trabajador que había pedido un permiso sin goce de sueldo, a quien no querían reinstalar porque le depositaban su sueldo normal, lo cual es culpa de la persona que lleva la nómina, por lo que pidieron que ya se reintegre y sólo se hagan los ajustes necesarios.

Asimismo, denunció que en la Semarnat nunca hicieron roles para las guardias entre los trabajadores con motivo de la pandemia, lo que provocó que 2 personas se contagiaran y aún así estuvieron yendo a trabajar y las autoridades de la delegación no hicieron lo adecuado y ni pusieron tapetes sanitizantes.