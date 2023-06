El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diputado Emmanuelle Sánchez Nájera, anunció que, debido a una decisión política del grupo parlamentario del PAN, que tiene mayoría en el Congreso del Estado, no se votarán ninguna de las 14 iniciativas de ley destinadas a reformar el Código Electoral en preparación para el proceso comicial 2023-2024.

Agregó que ninguna de las 14 iniciativas será procesada en la última sesión ordinaria que se llevará a cabo este jueves en el Congreso del Estado. Por lo tanto, todas las propuestas seguirán vigentes y tendrán que esperar para ser dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales. El legislador no había avanzado con las iniciativas anteriormente debido a su creencia en su validez y por su carga técnico-jurídica.

En conferencia de prensa, el legislador que promovió las 14 iniciativas lamentó que no se hayan tomado en cuenta los trabajos de consulta realizados durante 8 meses, lo que ha dejado varios aspectos poco claros dentro del Código Electoral. Por ejemplo, se mencionó que el derecho a la reelección no le pertenece ni a los políticos ni a los partidos, sino a los ciudadanos.

También se pierde la oportunidad de armonizar el Código Electoral con la Ley 3 de 3 en lo que respecta a la violencia política de género, así como de tipificar la violencia política. Esto significa ignorar los esfuerzos de transparencia por parte de México y del Consejo de Participación Ciudadana, que buscaban hacer obligatoria la declaración 3 de 3 por parte de los candidatos.

Además, es preocupante que en el Congreso del Estado haya dos sentencias judiciales que obligan a legislar sobre los derechos políticos electorales de la diversidad sexual, lo cual podría tener repercusiones legales para el Poder Legislativo.

Un tribunal federal ha instado al Congreso local a avanzar en la alternancia en las elecciones, lo que implica la inclusión de listas de candidatos tanto hombres como mujeres, en diversos cargos de elección popular. Lamentablemente, el grupo parlamentario del PAN ha decidido unilateralmente frenar las reformas al Código Electoral.