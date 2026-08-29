Semáforo en disputa tras choque en Paseo de la Cruz

Un choque entre dos automóviles se registró durante la madrugada en el Barrio del Encino, dejando únicamente daños materiales y sin personas lesionadas de gravedad.

El percance ocurrió alrededor de las 02:10 horas en el cruce de avenida Paseo de la Cruz y la calle Doctor Jesús Díaz de León.

De acuerdo con el reporte, Eduardo, de 54 años, conducía un Renault rojo modelo 2024 sobre Paseo de la Cruz, de oriente a poniente. Al llegar al cruce realizó una vuelta a la izquierda y aseguró contar con luz verde en el semáforo.

En ese momento, la unidad fue impactada en el costado derecho por un Chevrolet gris modelo 2001, conducido por Juan, de 60 años, quien circulaba en sentido contrario sobre la misma avenida y también manifestó tener luz verde.

Tras el encontronazo, ambos vehículos presentaron daños materiales. Servicios médicos acudieron para valorar a los involucrados, pero determinaron que ninguno requería traslado hospitalario.

Finalmente, los automóviles fueron retirados con grúa y llevados a la pensión, mientras se continuaba con las diligencias para deslindar responsabilidades.