Aldo Axel Rodríguez Benítez informó que la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Municipio de Aguascalientes no autoriza automáticamente el derribo de árboles, pues cada solicitud requiere una inspección técnica para evaluar el ejemplar.

El funcionario explicó que un inspector determina si el árbol representa un riesgo o provoca daños a la infraestructura. Añadió que, cuando las condiciones lo permiten, la dependencia propone modificar los proyectos para conservar los ejemplares y evitar su retiro.

En el caso de desarrollos habitacionales o industriales, detalló que la Semadesu participa como el último eslabón de un procedimiento que comienza en dependencias del Gobierno del Estado y continúa en áreas vinculadas con el desarrollo urbano y la seguridad pública. Cuando el expediente llega al Municipio, se revisa y determina la viabilidad del derribo o si puede ajustarse el proyecto.

La postura respondió a reclamos ambientalistas por falta de transparencia, la publicación de dictámenes y autorizaciones, un registro público y georreferenciado del arbolado urbano y una comisión ciudadana que vigile los procedimientos.

Ante estos señalamientos, Rodríguez Benítez indicó que la información puede solicitarse mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Los colectivos han advertido sobre la pérdida de árboles con más de 100 años y macizos forestales en varios puntos de Aguascalientes, cuya eliminación afecta la captación de agua y la regulación de la temperatura.