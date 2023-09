Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En un encuentro atestiguado por las dirigencias de los tres partidos de Oposición, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes despejaron ayer cualquier riesgo de ruptura del Frente Amplio por México (FAM).

Tras la conversación de ambas senadoras con los líderes del PRI, PAN y PRD en las oficinas del priista Alejandro Moreno, Marko Cortés y Cecilia Patrón, presidente y secretaria general del PAN; el también panista Santiago Creel; Rubén Moreira y Manuel Añorve, diputado y senador del tricolor; el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y Alito entre otros, se unieron en aplausos.

«Siempre platicamos Beatriz y yo», expresó Gálvez, quien aplaudió a Paredes, y la priista se unió a las palmas de reconocimiento mutuo.

Paredes agradeció a Gálvez y aseguró que seguirá adelante con el Frente.

«Expreso mi respeto y reconocimiento a @XochilGalvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México y el #FrenteAmplioPorMéxico», escribió Paredes en sus redes sociales.

Posteriormente, a través de un video, Paredes llamó a sus simpatizantes a mantener la participación ciudadana y a luchar por la democracia del País.

«Seguiremos luchando en la misión de profundizar la democracia en México, los avances son lentos y pequeños, hay que lograr que sean irreversibles», manifestó.

Agradeció el apoyo que recibió de diferentes sectores de la sociedad y de dirigentes de base del PRI.

«La palabra gracias no alcanza a expresar todo lo que ha significado para mí su apoyo, su entusiasmo, su interés por mis propuestas, su identificación con los planteamientos para reformar el poder. Mi gratitud es infinita», dijo.

En tanto, Alejandro Moreno presumió unidad en el tricolor.

«¡Los priistas estamos decididos a ir con todo, unidos y fuertes, de la mano de la ciudadanía y respaldando a una gran mexicana y amiga, @XochitlGalvez! ¡Ni un paso atrás en la defensa de México!», posteó en redes.

Más tarde, en Acapulco, Guerrero, rechazó que su elección tras la declinación de Paredes, haya obedecido a un dedazo, como lo señaló por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Dedazo, el que él va a dar el miércoles (cuando Morena haga públicos los resultados de los sondeos que aplicó para elegir de entre sus corcholatas). Ese sí es dedazo», reviró.

En el puerto, la hidalguense reseñó parte la conversación que entabló con la senadora tlaxcalteca.

«Hablamos de nuestras campañas, de nuestros sueños, de nuestras coincidencias. Hace muchos años que nos conocemos y somos buenas amigas», contó.

Según dijo, Beatriz tomó la decisión de apartarse de la contienda «cuando conoció la encuesta, cuando se dio cuenta de que la encuesta no le favorecía, decidió retirarse y dejar la contienda».

Cuestionada por un reportero de Acapulco sobre lo que significaba que el PRI no hubiese postulado a uno de los suyos, Gálvez respondió que el tricolor sabe que ella es una mujer que está más allá de los partidos.

«Que soy una mujer que abraza las causas. Eso es lo que el PRI sabe de mi persona», precisó.

Mitin en el Ángel

Este domingo, en un acto programado en el Ángel de la Independencia, el Comité Organizador del proceso entregará a Gálvez la constancia que la acreditará como coordinadora del Frente Amplio por México.

En los hechos, será ungida como candidata presidencial del Frente opositor para 2024.

Los operadores del Frente y representantes de las agrupaciones ciudadanas ya preparan la organización del evento masivo sobre Paseo de la Reforma.