Seis personas fueron detenidas por policías del Mando Coordinado durante cuatro intervenciones realizadas en Tepezalá y Jesús María, donde fueron asegurados más de 51 gramos de presuntas sustancias ilícitas.

En la terracería Los Loza, en la colonia La Presita, comunidad de San Antonio, Tepezalá, los uniformados detuvieron a Jaime “N”, de 27 años. Durante la revisión le encontraron cuatro envoltorios con presunta hierba verde y seca, cuyo peso superó los 21 gramos.

También en San Antonio, una mujer que presuntamente mostró una actitud evasiva en los patios de un negocio fue interceptada por los policías. Eugenia, de 39 años, llevaba un recipiente con alrededor de 12 gramos de una sustancia granulada con características del cristal.

En Jesús María, elementos del Mando Coordinado detuvieron en el fraccionamiento La Cuesta a Raymundo “N”, de 51 años, a quien presuntamente le encontraron un envoltorio con más de ocho gramos de una sustancia similar al cristal.

La cuarta intervención ocurrió sobre la calle Julio Cadena, en la colonia Los Arroyitos, donde Sergio “N”, de 39 años, y María “N”, de 37, fueron sorprendidos cuando presuntamente realizaban una compraventa de sustancias ilícitas. Los agentes aseguraron dos envoltorios con aproximadamente nueve gramos de presunto cristal y, al hombre, tres mil pesos en efectivo.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, autoridad que determinará su situación jurídica.