Una riña entre dos grupos terminó en tragedia en la comunidad de Norias de Ojocaliente, donde un hombre perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta. Por estos hechos, René “N”, alias “Richard”, fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de homicidio doloso en riña.

El crimen ocurrió el 13 de julio de 2025, cuando se desató un altercado entre integrantes de dos grupos. Durante la confrontación, “Richard” accionó una escopeta contra dos personas y logró herir a una de ellas, quien perdió la vida a consecuencia de la agresión.

Tras el homicidio, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación que permitió identificar al responsable y obtener una orden de aprehensión, cumplimentada por agentes de investigación criminal.

El acusado permaneció bajo prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso penal, que finalmente concluyó con una sentencia condenatoria de seis años de cárcel.

Además, el responsable deberá pagar una multa de 13 mil 11 pesos, así como un millón 394 mil pesos por reparación del daño, otros 83 mil 200 pesos por gastos adicionales y una cantidad todavía no especificada por concepto de daño moral.