La contratación de seguros de gastos médicos registra una caída de alrededor de 20% en Aguascalientes debido al incremento en el costo de las pólizas, derivado principalmente de la inflación médica, el aumento en los precios de medicamentos y servicios hospitalarios, así como del impacto del IVA, reconoció José Refugio Náñez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes.

El representante del sector señaló que el encarecimiento de los seguros está provocando que algunos usuarios ya no puedan mantener sus pólizas, particularmente en el ramo de gastos médicos mayores. Detalló que uno de los principales factores que presionan las primas es la inflación médica, que actualmente se encuentra alrededor de 15%, debido al aumento en los tabuladores de servicios médicos y en los precios de los medicamentos de patente.

A este escenario se suma el impacto del IVA de 16%, además del incremento natural en el costo de las pólizas conforme aumenta la edad de los asegurados, debido a que, estadísticamente, crece el riesgo de requerir atención médica.

El presidente local de AMASFAC advirtió que la cancelación de pólizas no solamente afecta a las compañías aseguradoras y a los agentes, sino también a los hospitales privados, debido a la reducción en el número de pacientes que pueden recurrir a estos servicios mediante una cobertura de gastos médicos.

Ante la pérdida de asegurados, dijo que los agentes buscan alternativas para evitar la cancelación definitiva de las pólizas, principalmente mediante la migración hacia productos con coberturas y sumas aseguradas diferentes que permitan reducir el costo.

Por ello, señaló que una de las alternativas consiste en ajustar las condiciones de la cobertura para que el usuario pueda continuar protegido, aunque con una póliza acorde con su capacidad económica.