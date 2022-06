Asegura el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, que el personal a su cargo durante la jornada electoral del domingo, trabajó conforme a derecho.

En relación con los señalamientos hechos por MORENA sobre la existencia de elementos municipales amedrentando a equipo de Nora Ruvalcaba y a militantes del partido, Martínez Romo expresó: “no podemos decir que sí, o que no. Todo el personal estuvo laborando uniformado, a bordo de patrullas bien identificadas, no sólo participó la SSPM, hubo elementos de otras áreas de seguridad pública que están asentadas en el municipio capital, entonces no puedo señalarlo”.

Martínez Romo invitó a los denunciantes a que interpongan sus quejas o denuncias con el nombre del elemento que haya actuado de forma incorrecta. “Estoy abierto, para coadyuvar con las fiscalías que sean necesarias,

pero el personal estuvo trabajando totalmente apegado a derecho, estuvimos conforme a las necesidades que se venían dando, de solicitudes y atención y la gente lo puede corroborar”.

El operativo que se realizó durante la jornada electoral, estuvo plagado de actividad, a pesar de ello cerró con saldo blanco. El titular de la SSPM, detalló que el pasado domingo, se realizaron 25 aprehensiones por diversas faltas que fueron denunciadas por ciudadanos y funcionarios de casilla, principalmente por conatos de riñas y presunta portación de armas de fuego, ninguno de los detenidos incurrió en delitos electorales.

Hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha informado que se investigan cinco denuncias realizadas el día de la elección, sin que figuren investigaciones contra elementos de la Secretaría de Seguridad

Pública Municipal.

