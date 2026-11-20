El 65 por ciento de los más de mil espacios físicos administrados por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) cuenta con sistemas de videovigilancia, mientras que las nuevas escuelas que se construyen y equipan incorporan tecnología conectada al C5 y a la Secretaría de Seguridad Pública, informó el director general del organismo, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

El funcionario explicó que estos mecanismos forman parte de las medidas de prevención y atención ante posibles situaciones de riesgo dentro de los centros educativos. Actualmente, alrededor de dos terceras partes de los inmuebles administrados por el IEA disponen de cámaras de seguridad, aunque todavía existe un porcentaje de instalaciones pendiente de equipar con estos sistemas.

En el caso de las nuevas instalaciones, señaló que los sistemas de videovigilancia cuentan con conexión a las instancias de seguridad pública, lo que permite fortalecer la coordinación para atender posibles incidentes.