Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mantener la seguridad pública en niveles aceptables y contener la violencia contra las mujeres asoman como los principales retos para la Gobernadora de Aguascalientes, la panista Tere Jiménez.

Dos veces Alcaldesa de la capital del estado, Jiménez asume hoy el Gobierno de manos de un correligionario, Martín Orozco, con quien en distintas etapas mantuvo una relación tirante, aunque a la postre el relevo fue razonablemente terso.

Ex diputada federal, Jiménez fue la única abanderada que compitió postulada sólo por el PAN en la jornada electoral de junio pasado. Y Aguascalientes fue la única de las seis plazas que estuvieron en juego que pudo retener Acción Nacional.

Contra lo que se estila, Jiménez dará a conocer hasta mañana la lista de quienes conformarán su Gabinete.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2020 en la entidad el 56 por ciento de la población de 18 años y más «considera la inseguridad como el problema más importante», seguido del desempleo y la salud, con 40.7 y 34.8 por ciento, respectivamente.

Con base en los resultados de ese ejercicio, hubo un registro de 296 mil 392 delitos, de los cuales un 81.2 por ciento manifestó haber sufrido un daño, preponderantemente económico.

Del sondeo aplicado se desprende que, en ese mismo año, el costo de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de dos mil 763 millones de pesos.

En su calidad de Gobernadora electa, Tere Jiménez ofreció una breve declaración con la que resaltó la necesidad de que haya una debida coordinación en el rubro de la seguridad pública.

«Lo que quiero es coordinación en tema de seguridad. Yo entro el 1 de octubre y espero que exista la prevención de los tres niveles de Gobierno y que no por ideologías se deje de actuar», planteó.

En los últimos días de campaña, Jiménez había prometido blindar a Aguascalientes.

«No queremos estar como Zacatecas, no queremos estar como Michoacán, como Veracruz. No queremos estar como esos estados donde ya gobierna ya saben quién, no queremos estar así. No vamos a bajar la guardia: vamos a blindar nuestro estado, porque aquí viven nuestros hermanos, porque aquí tiene que haber una coordinación», sostuvo.

El Gobernador Martín Orozco declaró recientemente que Aguascalientes «tiene la ventaja de ser un estado pequeño, lo que permite blindar rápido las fronteras en caso de un problema que pueda surgir de Zacatecas y Jalisco, pero también tenemos buenas corporaciones policiacas y tecnología de inteligencia».

Con ese panorama de por medio, la candidata que postuló Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz, consideró prioritario alentar la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública.

En el corto plazo, Jiménez deberá solventar la renovación de la concesión del agua en la capital del estado. En un entorno de escasez, hizo notar una fuente consultada, si la renovación no se conduce con tino, a la Gobernadora podría estallarle un asunto con graves implicaciones.