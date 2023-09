La Noticia:

La abogada correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia en segunda vuelta… (bbc.com).

Comentario:

Luego de unas elecciones primarias ensombrecidas por el asesinato previo de uno de los candidatos, Rafael Villavicencio, se perfila una segunda vuelta entre el grupo del expresidente Rafael Correa y un empresario que dio la sorpresa, Daniel Noboa. ¿Quiénes son los que pasaron a segunda vuelta? ¿Qué está pasando con el crimen organizado en Ecuador?

Recordemos que Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante dos periodos de cinco años del 2007 al 2017. Aunque actualmente se encuentra en Bélgica porque enfrenta un juicio por corrupción que lo llevaría a la cárcel en Ecuador, tiene influencia política en su país. De hecho, Luisa González durante su campaña presumió que, de ganar, recibiría consejo de Correa. González quedó en primer lugar,por lo que al parecer, la gente ya perdonó a Correao nunca creyó los cargos.

El caso es que Luisa González, con un 33.28% de los votos, marca la presencia del correísmo en el país. González, de 45 años, es abogada con maestría en Economía Internacionalhabiendo ocupado puestos en la administración de Correa. Es, además, la única mujer entre los candidatos presidenciales de Ecuador.

Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa que compitió varias veces por la presidencia siendo una de ellas derrotado por el propio Rafael Correa. Al obtener 23.68% de los votos se convirtió en la sorpresa ya que en las encuestas no pasaba del séptimo lugar. Es un empresario y ex legislador de 35 años. Al parecer recogió las preferencias del asesinado Villavicencio y, aunque él no se cataloga como anticorreísta, sin duda asumió votos de esta corriente.

Quien sustituyó a Villavicencio en las elecciones fue Christian Zurita, un periodista que obtuvo el tercer lugar con un 16% de los votos. El día de las elecciones Zurita fue a votar con chaleco antibalas y protegido por militares dejando ver la situación de miedo que vive Ecuador. Este país, sin ser realmente productor de cocaína, se ha convertido en canal de paso de la producida en Colombia. Incluso los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se pelean la distribución de cocaína que un creciente número de laboratorios en Ecuador está generando.

Aunque no se ha aclarado el crimen del candidato presidencial, se sospecha que sus promesas de acabar con la corrupción hayan motivado a uno de los carteles mexicanos a cometerlo. Zurita, el sucesor de Villavicencio, ha declarado que cerca de un millón de ecuatorianos tiene relación con el crimen organizado. No es que en México podamos presumir de estar mucho mejor, pero en Ecuador se vive un clima de violencia terrible. Esperemos que el nuevo presidente, González o Noboa, mejore la situación.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com