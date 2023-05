Cobró su segunda víctima mortal el trágico accidente registrado el pasado lunes por la tarde en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Rincón de Romos.

En el transcurso del miércoles, falleció en el Hospital Hidalgo un joven de 16 años, que resultó gravemente herido y fue trasladado en el helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal a dicho nosocomio para tratar de salvarle la vida.

Fue el miércoles por la madrugada cuando se reportó a la Fiscalía General del Estado la muerte de L.E.M.S., quien contaba con 16 años y vivió en el municipio de Luis Moya, Zacatecas.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, se trasladaron al Hospital Hidalgo los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de la FGE.

El trágico accidente que dejó como saldo dos muertos y tres heridos se registró el pasado lunes a las 16:40 horas, en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 35+500, frente al poblado de El Salitrillo, en el municipio de Rincón de Romos.

Una camioneta Dodge Ram 4000, pickup, color blanco, con placas de circulación YX-8657-C de Zacatecas, que se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en dirección de sur a norte, sufrió una falla mecánica y provocó que el conductor perdiera el control.

La unidad automotriz se salió de la cinta asfáltica y comenzó a dar varias volteretas, hasta quedar sobre su toldo y completamente destrozada.

En el lugar del accidente murió el señor Pablo, de 45 años, al salir expulsado y ser aplastado por la camioneta.

Asimismo, resultaron heridos sus hermanos Jimmy Eduardo, de 48 años, y Mario Eliseo, de 51 años, todos ellos con domicilio en el municipio de Luis Moya, Zacatecas; además de José de Jesús, de 25 años, y con domicilio en el poblado Soledad de Abajo, municipio de Cosío, y el adolescente L.E.M.S., de 16 años.

Los primeros tres heridos fueron trasladados en ambulancias del ISSEA a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos, mientras que L.E.M.S. fue canalizado al Hospital General de Pabellón de Arteaga.

Sin embargo, por su estado crítico de salud, se determinó trasladarlo al Hospital Hidalgo, para lo cual se solicitó el apoyo del helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal.