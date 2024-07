Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el Tribunal Electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo inferencia en el proceso electoral, ni hubo violencia contra candidatos que fuera grave o sistemática para anular la elección: «fueron hechos aislados».

«Son infundados los argumentos que señalan una intervención sistemática y reiterada del Presidente en el proceso electoral, traduciéndose en un apoyo a Claudia Sheinbaum, y en contra de Xóchitl Gálvez», señala el proyecto que válida la elección Presidencial del 2024.

«Si bien existieron expresiones alusivas, esas referencias deben valorarse en el contexto en el que se produjeron y en las etapas que se encontraban en curso, por lo que no resultan determinantes para el resultado de la elección», agrega el documento de 140 páginas, que se repartió ayer entre Magistrados, y que califica como improcedentes todas las denuncias hechas por el PAN, PRI y PRD y Xóchitl Gálvez sobre anomalías en el proceso electoral.

En el apartado de intervención del Presidente se analizaron 34 conferencias de prensa, del 1 enero de 2023 a 27 mayo de 2024, que representan el 9.9 por ciento del total de mañaneras en ese lapso.

De éstas, afirman, en 12 se hizo referencia al proceso electoral de manera neutral, en 3 se hizo referencia a la formación de una mayoría en el congreso y el proyecto de nación o continuidad de la ideología política, en 5 se vierten expresiones relacionadas con la ex candidata Claudia Sheinbaum, sin que se advierta de manera directa la solicitud de apoyo o de voto a su favor, y en 10 se vierten expresiones relacionadas con la ex candidata Xóchilt Gálvez, sin que se advierta un llamado a no votar a favor de ella.

«Es infundado el planteamiento, ya que el análisis sólo revela indicios de actos que forman parte de las libertades políticas».

«Son infundados e inoperantes los argumentos de nulidad encaminados a demostrar el uso indebido de programas sociales y la coacción del voto de la ciudadanía».