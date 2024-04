Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se seguirá importando el glifosato hasta que exista un sustituto que no sea dañino para la salud.

«Se va seguir importando por lo mismo, hasta en tanto no tengamos un producto que no afecte a la salud. (El tiempo) depende del avance de la investigación básicamente, no de los trámites», comentó López Obrador en conferencia.

Además de la sequía y la falta de apoyos económicos del Gobierno federal, los productores de maíz y otros granos básicos enfrentarán otro problema: la prohibición del glifosato a partir de este 1 de abril.

Aunque es el herbicida más popular en el mundo y sus licencias de uso acaban de ser renovadas en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, donde se le realizaron exhaustivas pruebas que descartaron riesgos para la población, el Presidente López Obrador emitió en diciembre de 2020 un decreto para prohibir su importación y producción a partir de este año.

Agricultores y especialistas advirtieron que no hay una alternativa al glifosato y que su prohibición amenaza la producción de granos en un sexenio en el que se había ofrecido aumentar la autosuficiencia.

El éxito del glifosato se debe a que es un herbicida económico y altamente eficiente contra la maleza, por lo que representantes del sector pidieron dar marcha atrás al decreto.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que el Conahcyt está investigando para buscar un herbicida sustituto al glifosato, pero reconoció que es un proceso complejo.

«Se dio apoyo a Conahcyt para buscar alternativas y apenas están terminando.

Al mismo tiempo tenemos la necesidad de tener este agroquímico para la producción, lo que se hizo fue dejar una pausa en tanto se tiene un sustituto.

«Ese fue el acuerdo básicamente, se sigue investigando, se va buscar la sustitución, pero es un proceso complejo. No hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, no hay un sustituto», añadió.