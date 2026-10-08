Durante la inauguración de la Convención Nacional de la Cruz Roja Mexicana, en la Isla San Marcos, la gobernadora Tere Jiménez anunció que su administración apoyará nuevos proyectos de la institución en la entidad, entre ellos la instalación de bases de ambulancias en puntos estratégicos y la reapertura de su escuela de enfermería.

Ante el presidente nacional de la benemérita institución, Eduardo de Agüero, la titular del Ejecutivo sostuvo que la atención de la salud requiere coordinación entre autoridades y organizaciones civiles, por lo que aseguró que continuará el respaldo estatal a la Cruz Roja.

En presencia de 3,500 integrantes de la institución, la mandataria destacó la labor humanitaria que esta desarrolla ante emergencias médicas, situaciones de riesgo y desastres naturales, además de sus actividades de prevención y capacitación.

Señaló que la Cruz Roja cuenta con más de 42 mil paramédicos, colaboradores, voluntarios y directivos, además de brindar anualmente más de seis millones de servicios mediante sus puntos de atención en el país.

Jiménez destacó que la delegación de Aguascalientes cumple 115 años de servicio en 2026 y recordó que fue la primera que abrió la institución en México.

La gobernadora afirmó que el fortalecimiento del sector salud ha sido una prioridad de su administración. Mencionó la creación del Seguro Popular Aguascalientes, la apertura de ocho clínicas y la ampliación de la infraestructura para atender enfermedades como el cáncer y padecimientos renales, cardíacos y cerebrovasculares.

Agregó que el Estado adquirió 16 ambulancias para ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y destacó la coordinación con la Cruz Roja mediante el C5, esquema que también ha permitido brindar apoyo en zonas cercanas de Jalisco y Zacatecas.