Una salida al cine es uno de los ejemplos más sencillos para aprender el tema de “segmentación”, porque las personas que eligen una película en específico tienen, de entrada, un interés en común. Y los trailers —avances, cortos o adelantos, como quieras decir— que se proyectan antes de la función… ¡no son una coincidencia!

FOTOS: Tomada de Google.

Más allá de que los pongan para que la audiencia alcance a ver la película completa, los trailers son una labor de venta para las cadenas de cine con el objetivo de que sigas visitándolas. Pero el punto que casi pasa desapercibido es que no todo el mundo ve lo mismo.

Si se eligió un largometraje de terror, es más probable que la audiencia vea previamente trailers de ese mismo género. Si fue una función infantil, los anuncios estarán dirigidos principalmente a niñas/os y familias. Y puedo seguir con cada categoría cinematográfica, pero la lógica es sencilla: el cine aprovecha la ocasión para presentar productos que podrían resultar atractivos para ese mismo público.

¡Pero ojo! Nuestro mundo tan diversificado nos exige que sepamos meticulosamente qué es lo que estamos vendiendo y a quiénes nos dirigimos. Por supuesto que a las y los niños les gustan las películas animadas, pero también existen animadas que son sólo para adultos…

Existió un caso en 2016 cuando un cine de Concord, California proyectó por error un trailer explícito y subido de tono de «La fiesta de las salchichas» en una función familiar de «Buscando a Dory», lo que ocasionó indignación y molestia con los padres de familia que estuvieron presentes.

Un ejemplo como éste deja claro que no es posible venderle a todo el mundo, pero sí puede haber estrategias de venta que permitan llegar a otros públicos sin perder el sentido en común.

Regresando a las películas infantiles: quienes pagan la salida al cine son papá, mamá o tutores, por lo que se les puede mostrar un avance de alguna película para ocasiones en las que decidan acudir sin niños/as… ¡más que nada que éstos/as no se aburran!

La segmentación, entonces, no consiste en ser una mente cerrada y negar la venta a quienes no cumplan con las características de tu cliente ideal, sino en tener un camino trazado con quienes les vas a aportar valor, además de entender que detrás de una misma compra pueden existir diferentes personas, intereses y oportunidades de consumo.

Y si el cine puede hacerlo antes de que las palomitas sean devoradas,… ¿por qué una marca no habría de hacer lo mismo con sus propios clientes?

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