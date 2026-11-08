Eduardo Salazar Elizondo

Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, el panista Miguel Ángel Almaraz, fue secuestrado en el vecino Estado de San Luis Potosí, informaron esta noche fuentes conocedoras del caso.

Los informantes detallaron que se indagaba que el edil del municipio fronterizo y conurbado a Reynosa fue plagiado en el trayecto a Real de Catorce junto a integrantes de su familia.

Precisaron que los acompañantes del panista ya habrían sido puestos en libertad, pero no el Alcalde.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas dijeron que revisan el posible hecho.

Otras fuentes oficiales relataron que se comunicaron con regidores del Cabildo de Río Bravo, pero guardaron silencio, reforzando la versión del plagio.

«Ante tal circunstancia», dijo un informante, «se infiere que sea positiva la noticia».

Almaraz se destapó a principios de año para buscar en el 2028 la Gubernatura de Tamaulipas, actualmente en poder del morenista Américo Villarreal.

Entonces, el panista reconoció que estuvo seis años en el penal federal de máxima seguridad El Rincón, en Nayarit.

Sin embargo, subrayó que fue absuelto tras, aseguró, ser injustamente acusado por autoridades federales en el 2009 de delincuencia organizada, lavado de dinero y comercio de hidrocarburos robados.