La falta de crecimiento económico y de generación de empleos mantiene un panorama preocupante para el sector empresarial en el segundo semestre del año, advirtió Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de Coparmex Aguascalientes.

Consideró que la combinación de estos elementos genera un escenario de incertidumbre que no solo repercute en las compañías, sino también en la población, debido a la relación que existe entre la inversión, el crecimiento económico y la generación de fuentes de trabajo.

Explicó que entre los factores que limitan el desempeño de la economía se encuentra el rezago en infraestructura, particularmente en materia energética, rubro en el que durante años se frenaron proyectos necesarios para acompañar el desarrollo productivo.

El dirigente empresarial destacó particularmente la extorsión, delito que, de acuerdo con el Monitor de Seguridad de Coparmex, representa una preocupación para las empresas y la actividad económica del país.

Señaló que la incertidumbre obedece a una combinación de factores locales e internacionales, ante los cuales las empresas mantienen reservas sobre el comportamiento de la economía durante 2026.

Soledad Pérez añadió la corrupción y la incertidumbre jurídica a los factores que afectan la confianza del sector privado. Esta última, sostuvo, se ha convertido en uno de los motivos por los cuales algunas empresas actúan con cautela al momento de tomar decisiones de inversión.

El panorama también está marcado por factores internacionales, entre ellos la renegociación del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá, además de las nuevas condiciones laborales que las empresas deben incorporar a sus operaciones.