Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay sectores del Gobierno de los Estados Unidos que lanzan ataques contra de la Cuarta Transformación.

Durante la mañanera, la Mandataria federal aseguró que el tema de las visas es parte de esos ataques.

«El otro tema tiene que ver con el ataque y el uso político que hace por lo menos unos sectores del Gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro proyecto o del proyecto de nación que representamos y este manejo de las visas desde nuestro punto de vista tiene que ver con esto y así lo hemos denunciado y así lo planteamos», afirmó Sheinbaum.

La Jefa del Ejecutivo afirmó que eso no representa una ruptura de relaciones con Estados Unidos, pero que no dejará de decir lo que piensa.

«Ahora, que eso represente una ruptura de relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, no, nosotros queremos la mejor relación pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático como a nivel público», agregó.

La Presidenta aseguró que sectores del Gobierno estadounidense quiere poner a México como un tema para su elección de noviembre.

«Entonces, así es y más ahora que ellos tienen su elección de noviembre y siempre buscan, porque es histórico no de ahora, que México se convierta en un tema para su elección», se quejó.

«Como lo hemos dicho México no es un tema en su elección, para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos que son bastantes, no es México».

Sheinbaum reiteró que en México deciden los mexicanos, no el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

«Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación sin subordinación pero en México deciden los mexicanos nadie más no va a decidir ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Justicia lo que ocurre en México», soltó.