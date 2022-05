Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La exoneración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el caso de conflicto de interés del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la relación laboral de su hijo José Ramón, con los hijos del hotelero Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta, carece de credibilidad y mantiene la sospecha entorno a los orígenes de la llamada «Casa Gris», sostuvieron senadores de la Comisión Anticorrupción.

Juan Zepeda y Xóchitl Gálvez, presidente y secretaria de la Comisión, coincidieron en que el titular de la SFP, Roberto Salcedo, siguió los mismos pasos que Virgilio Andrade para exonerar a Enrique Peña Nieto en el caso de la Casa Blanca, siendo ahora juez y parte en una investigación para limpiar el nombre al Presidente.

«No es sorpresa la resolución, va acorde con el libreto del Gobierno, de que ellos son exonerados, que nunca tienen responsabilidad, que culpan a otros, aunque sean condenables y evidentes los hechos que se investigan, quedan como impolutos, incorruptibles y se victimizan; sin embargo, podrán sacar todos los resolutivos que quieran, pero el veredicto popular ahí está, no la libran, como le sigue pasando a Peña Nieto con la Casa Blanca», dijo Zepeda.

Queda demostrado, dijo, que en México no puede haber, desde el Gobierno, investigaciones serias e imparciales sobre un posible caso de corrupción en el Gobierno.

«Se dejó pasar la oportunidad de demostrar que eran diferentes a lo que hacían PAN o PRI, pero su credibilidad se desmorona y sus discursos también», consideró Zepeda.

Aunque se diga que no hubo elementos, que no se encontraron irregularidades en el otorgamiento de concesiones y permisos del Gobierno a Grupo Vidanta, hay una serie de hechos que se fueron hilando que llevaron a advertir conflicto de interés, puntualizó el senador de Movimiento Ciudadano.

Recordó que se conoció de la relación de López Beltrán con los hijos del hotelero porque el propio Presidente dijo que su hijo trabaja para ellos en Estados Unidos, como asesor jurídico.

Esa fue la explicación sobre el origen de los ingresos de López Beltrán para poder pagar el alquiler de una casa de lujo en Houston, Texas, alquilada a un ex ejecutivo de la empresa Baker Huges, que a su vez aumentó el monto de contratos con Pemex, refirió.

«La sospecha persiste, por todos los hechos que se fueron hilando, no hay credibilidad. La Casa Gris golpeó el discurso de austeridad y la resolución de la Función Pública le da otro golpe a ese discursos de la 4T, de que son incorruptibles», aseguró.

El viernes, la SFP exoneró de posibles delitos de conflicto de interés, soborno o cohecho al Presidente y al empresario Chávez Morán. La dependencia dio a conocer que tampoco encontró irregularidades en las concesiones y permisos que ha otorgado el Gobierno de AMLO a Grupo Vidanta.

La senadora del PAN, Xóchilt Gálvez, quien presentó la denuncia en la SFP en febrero pasado, consideró que Salcedo no ha entendido lo que es el conflicto de interés.

Opinó que de haber realizado una investigación seria, se hubiera reconocido que el Presidente López Obrador sí se encuentra en tal circunstancia y que sobre eso se deben tomar medidas de excusa.

«Me parece que la resolución al menos debió haber ampliado el conflicto de interés del Presidente López Obrador, porque no necesariamente es un delito. Es el reconocimiento de que se está en una circunstancia», refirió.

«Claro que hay conflicto de interés, porque estamos hablando de que el dueño del Grupo Vidanta, Daniel Chávez, es asesor del Presidente para el tema del Tren Maya; que éste pudo haber sugerido el cambio de ruta del Tramo 5, cuando pasaba por la zona hotelera, y que pudo haberle hecho caso, y tenemos que los hijos del empresario son los que le dan trabajo al hijo del Presidente en Estados Unidos», señaló.

Gálvez opinó que se sigue sin saber si hubo favores entre el Presidente y Chávez para resolver el caso de la Casa Gris.

«El Presidente criticó a los alcahuetes de Peña Nieto, hoy estamos ante un caso muy similar, donde Roberto Salcedo se volvió el alcahuete del Presidente y de su hijo, igual como hizo Virgilio Andrade, porque nadie va a tocar a su jefe», aseveró.

