Un conductor identificado como Ricardo “N” fue vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas, luego de ser señalado como probable responsable de un accidente vial ocurrido en diciembre de 2025, en el que varios pasajeros resultaron afectados.

El percance se registró el 13 de diciembre, cuando el imputado circulaba al volante de un Nissan March blanco, en el que viajaban varias personas, incluida la víctima considerada dentro de la investigación.

Según los datos de prueba, al llegar a un cruce controlado por semáforo, Ricardo “N” presuntamente no respetó la luz roja y continuó su marcha. En ese momento, una camioneta Pick Up Ford que tenía preferencia de paso impactó contra el Nissan.

Tras el choque, pasajeros del March presentaron alteraciones en su estado de salud, lo que dio pie a las diligencias para esclarecer la mecánica del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Con los elementos reunidos por el Ministerio Público, el señalado compareció ante una Juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso por lesiones culposas.

Como medida cautelar, Ricardo “N” no podrá salir del país sin autorización. Además, fueron concedidos dos meses para el cierre de la investigación complementaria.