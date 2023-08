Debido al exceso de velocidad en que se desplazaba, un automóvil sufrió una volcadura en la carretera que conduce al poblado de La Luz, en el municipio de El Llano, lo que provocó que dos personas resultaran heridas.

El accidente automovilístico se registró el pasado domingo a las 21:01 horas y se registró sobre la carretera estatal No. 68, a la altura del kilómetro 1+600.

Hasta ese lugar acudieron agentes de la Policía de Carreteras y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Aguascalientes.

Al hacer su arribo encontraron fuera de la cinta asfáltica y volcado sobre su costado izquierdo, un automóvil Nissan Sentra, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

En el interior de la unidad automotriz se encontraban varios integrantes de una familia, por lo que se procedió a su rescate y posteriormente los paramédicos municipales procedieron a brindarles los primeros auxilios.

De esta forma fue necesario su traslado al HGZ No. 1 del IMSS del conductor, quien fue identificado como Efraín, de 55 años, quien se encontraba gravemente herido, al igual que un niño de 2 años que presentaba lesiones de consideración en diferentes partes del cuerpo, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Se estableció que el accidente se originó cuando el vehículo Nissan Sentra se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 68, cuando en determinado momento el conductor perdió el control del volante y eso provocó que abandonara la cinta asfáltica, para después volcarse de manera aparatosa.