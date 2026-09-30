Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) informó que en la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo con Aeroméxico no llegaron a un acuerdo con la aerolínea, por lo que se efectuará una prórroga de 45 días.

El organismo previamente había hecho un emplazamiento a huelga, el cual estaba previsto para el próximo 1 de octubre.

«La Asamblea General de ASPA de México determinó rechazar la propuesta de revisión contractual presentada por la administración de Aeroméxico, al considerar que no reúne las condiciones necesarias para ser sometida a consulta de la planta de pilotos», dijo en un comunicado.

Por ello, dijo, la Junta de Delegación de pilotos de Aeroméxico y la Asamblea General decidieron prorrogar con el mandato de continuar las negociaciones por un periodo de hasta 45 días

Lo anterior, con el objetivo de construir una propuesta integral que permita avanzar en la revisión contractual y, en su caso, someterla a consulta de la planta de pilotos.

«ASPA mantiene plena disposición para construir acuerdos durante este periodo. Corresponde ahora a la empresa presentar una propuesta concreta e integral que permita avanzar hacia un resultado que atienda responsablemente los cuatro pilares de esta revisión contractual: jornadas y descansos, salario, prestaciones y previsión social», sostuvo en la misiva.

El organismo indicó que el objetivo sigue siendo alcanzar, mediante el diálogo y la negociación, una propuesta que pueda ser sometida a la decisión de los pilotos de Aeroméxico.

Cabe recordar que la aerolínea les presentó a los pilotos una propuesta de incremento salarial de 3.26 por ciento.

Los pilotos, que se manifestaron pacíficamente la semana pasada en la sede corporativa de Grupo Aeroméxico ubicada en Paseo de la Reforma, han señalado que arrastran un 11 por ciento de pérdida de poder adquisitivo desde la pandemia.

En un comunicado por separado, Aeroméxico señaló que le presentó a ASPA una propuesta integral como parte del proceso de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

«Posteriormente, la Junta Delegacional de Aeroméxico de ASPA le informó a la empresa que acordó solicitar una prórroga para dar continuidad a las negociaciones y, en su momento, someter el convenio a consulta de sus agremiados, conforme a la ley», acotó.

Por lo anterior, la aerolínea dijo que las operaciones de Aeroméxico continúan desarrollándose de manera habitual.

Por último reiteró su disposición al diálogo y su compromiso de seguir trabajando de manera constructiva con ASPA para alcanzar un acuerdo que fortalezca las condiciones laborales y económicas de los pilotos de Aeroméxico y las mantenga como las más atractivas de la industria aérea mexicana.