Angel Mendoza Cruz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Taddei dejará hoy la presidencia del INE, tras escándalos por contratos vinculados con lavado de dinero, simulaciones y empresas factureras.

Guadalupe Taddei dejará hoy la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras los escándalos revelados en contrataciones del organismo electoral con operaciones de lavado de dinero, simulaciones y factureras.

Además fue exhibido su nexo con el empresario José Alfredo Hernández Casillas quien para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la cabeza de una red de siete empresas que cometieron ilícitos en sus contrataciones con el INE y otros institutos electorales.

Taddei duró en el cargo apenas 42 meses y su paso dejó una estela de corrupción y opacidad mediante un ejercicio de centralización de decisiones, contrario a la colegialidad que había caracterizado al INE.

La sonorense anunció ayer su renuncia tras resistencias ante las evidencias de corrupción.

«Después de una profunda reflexión, he decidido presentar este 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral.

«Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal», afirmó en un mensaje por escrito.

REFORMA documentó cómo su proveedor José Alfredo Hernández Casillas -que maneja las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones- obtuvo contratos desde que Taddei presidía el organismo electoral de Sonora.

La cercanía de Taddei con Hernández derivó en contrataciones de funcionarios de primer nivel, involucrados directamente con la aprobación de asignación de contratos y licitaciones, hasta posiciones menores como la de Jonathan Navarrete Torres, quien era empleado de ese empresario y aparecía como apoderado legal en la empresa Zeg, y en la nómina del INE cobraba como «chofer» de la presidenta sin asistir a trabajar.

También se reveló que siete empresas proveedoras del INE siguen bajo investigación de la UIF por lavado de dinero y simulación, además de que salieron a la luz videos de fiestas y viajes del proveedor con Taddei y también con dos de sus tres hijos.

Un video grabado por el empresario exhibe a un hijo de Taddei disfrutando de una estancia en el hotel parisino más caro. «París a tus pies, chamaquito», dice en el video el empresario presumiendo el regalo.

Ayer, tras darse a conocer la renuncia, legisladores federales advirtieron que la salida de Taddei de ninguna manera debe significar impunidad y que las investigaciones deben seguir su curso.

«La FGR debe iniciar averiguación previa de oficio. Hay todo un concurso de delitos que investigar», pidió el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Raúl Téllez.

«¡No basta con irse! Exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política», agregó la vicecoordinadora panista Noemí Luna.

A su vez, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, consideró que se trató de una decisión correcta de Taddei y que la designación del nuevo titular del INE llevará entre cuatro y cinco semanas.

«No habrá sobresaltos ni crisis», aseguró.

El proceso electoral en curso arrancó el pasado 10 de septiembre para renovar la Cámara de Diputados en junio del 2027, además de que el organismo ayuda a los 32 institutos electorales locales a organizar sus comicios estatales.

También están por definirse 24 consejeros de 16 institutos locales.

Este lunes, los 10 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunirán para definir quién de ellos quedará como presidente provisional, mientras la Cámara de Diputados elige al sucesor de Taddei. Conforme las normas tendría que ser una mujer dado que ella fue electa en razón de paridad de género.