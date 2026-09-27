Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-De concretarse una legislación que permita criminalizar la libertad de expresión, México se sumaría a países que han utilizado distintas figuras legales para castigar o restringir expresiones consideradas ofensivas hacia gobernantes o instituciones del Estado.

Morena en el Senado aprobó durante la semana, en comisiones, una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para prohibir las parodias y memes que emplean la identidad gráfica del Gobierno. La iniciativa, que plantea pena de prisión y sanciones económicas, debe ser aprobada en el pleno de la Cámara alta.

En Rusia, Turquía, Tailandia, Zimbabwe y Angola existen disposiciones que alcanzan expresamente o en la práctica este tipo de expresiones digitales.

En Nicaragua, Cuba, Venezuela, China, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Tanzania, Uganda y Nigeria, las restricciones operan mediante leyes de ciberdelitos, difamación, «noticias falsas», seguridad nacional, orden público u otras figuras que pueden utilizarse para perseguir determinadas expresiones en internet.

En Rusia, el Código de Infracciones Administrativas permite sancionar la difusión de información que muestre «desprecio manifiesto» hacia el Gobierno, funcionarios, símbolos oficiales o instituciones estatales, con multas y, en caso de reincidencia, hasta 15 días de arresto.

En Nicaragua, la Ley Especial de Ciberdelitos establece de dos a cuatro años de prisión por utilizar tecnologías de la información para calumniar el honor o prestigio de una persona. Las sanciones aumentan cuando el contenido es considerado una amenaza para el orden público, la soberanía o la seguridad nacional.

En Angola, la Ley de Seguridad del Estado establece hasta tres años de prisión para quien insulte al País o al Presidente mediante palabras, imágenes, escritos o sonidos.

Y dos estados lo siguen criminalizando

La difamación en México sólo sigue tipificada como delito penal en Nuevo León y Yucatán.

En el Congreso, esperan turno iniciativas de ley que sancionan con cárcel los memes y parodias, iniciativas que se conocen como ley antimemes.

Todos los demás estados que contemplaban el tipo penal lo derogaron en la década pasada, y fue eliminada del Código Penal Federal en 2007.

En ambos estados es un delito de pena alternativa, es decir, la pena de cárcel se sustituye por una multa, salvo casos extraordinarios de delincuentes reincidentes.