Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Los actores Andrés Palacios, Gabriel Soto y Carlos Said participaron en la apertura del Teletón 2026, que busca recaudar 426 millones 978 mil 717 pesos para apoyar a menores con discapacidad, autismo y cáncer. Bajo el lema “Por eso te quiero, Teletón”, la jornada reunió a celebridades y conductores para impulsar las donaciones. Hasta el corte reportado, sumaban 174 millones 861 mil 201 pesos. Los recursos permitirán mantener servicios de rehabilitación y construir un nuevo CRIT en Minatitlán, Veracruz. El reguetonero El Bogueto también participó en la campaña, cuyo cierre está programado para las 21:00 horas de este sábado.