Se une Roger Federer a Coldplay en concierto

CDMX.- El tenista Roger Federer sorprendió al público de Coldplay al subir al escenario e interpretar junto a Chris Martin la canción «Adventure of a Lifetime».

Durante su presentación en Zúrich, el vocalista del grupo subió a Federer y lo presentó como un miembro más de Coldplay, lo que causó furor entre los asistentes.

El tenista interpretó solo el tema «Adventure of a Lifetime» mientras que Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion llevaban el ritmo de la canción.

Antes de que empezara el show, Federer compartió en su cuenta de Instagram una foto de la banda donde se percibe cómo están planeando la intervención del tenista. (Staff/Agencia Reforma)