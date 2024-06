Se une Michael J. Fox a Coldplay en el Festival Glastonbury

Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CDMX. -En una emotiva y sorpresiva aparición, Michael J. Fox se unió a Coldplay durante su actuación de este sábado en el Festival de Glastonbury.

El actor, de 63 años, tocó la guitarra junto a la agrupación durante las canciones «Humankind» y «Fix You», esta última lanzada en 2005.

«La razón principal por la que estamos en una banda es por Volver al Futuro. Así que, gracias a Michael, nuestro héroe», dijo Chris Martin, líder de Coldplay.

Fox, quien ha sido abierto sobre su lucha contra la enfermedad de Parkinson durante los últimos 30 años, estuvo sentado en una silla de ruedas durante toda su actuación.

No es la primera vez que Fox y Martin comparten escenario. Anteriormente, actuaron juntos en una recaudación de fondos para la fundación del actor en 2013, y en 2016 recrearon el icónico concierto de Volver al Futuro durante una parada de la gira de Coldplay en Nueva Jersey.

El espectáculo de Coldplay también contó con la participación del rapero Little Simz, quien se unió al grupo para una colaboración titulada «Supernova».

Esta actuación marcó la sexta aparición de Coldplay en el Festival de Glastonbury; debutaron en 1999 y han tocado en 2002, 2005, 2011 y 2016, según The Wrap.