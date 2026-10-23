Un sujeto conocido como el “Ozuna” terminó tras las rejas, acusado de agredir sexualmente a una adolescente en el fraccionamiento Pilar Blanco, en Aguascalientes. Al verse descubierto por policías municipales, intentó evitar su captura fingiendo que estaba inconsciente.

Se trata de José Armando “N”, quien ya fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual y permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima había acudido a una tienda cercana a su domicilio y, cuando emprendió el camino de regreso, se encontró con un individuo al que conocía previamente.

El sujeto presuntamente comenzó a seguirla y, en determinado momento, se acercó a ella para agredirla sexualmente mediante el uso de la fuerza.

La adolescente consiguió liberarse y corrió hasta su casa, donde contó a su madre lo sucedido.

Justo entonces, una patrulla de la Policía Municipal realizaba recorridos de vigilancia por la zona, por lo que solicitaron ayuda a los uniformados.

La afectada señaló directamente al presunto agresor, quien, al percatarse de la intervención policial, se tiró al suelo y fingió estar inconsciente, aparentemente con la intención de evitar que lo detuvieran.

Sin embargo, la maniobra no funcionó y los oficiales lo arrestaron para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Tras integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado presentó el caso ante un juez de Control, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra José Armando “N”.

Además, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.