Las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania reflejan una transformación del orden internacional, en la que los intereses económicos y estratégicos modifican las alianzas tradicionales y plantean riesgos para la soberanía de los países, advirtió José Paulo Bassol Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes.

El especialista explicó que las diferencias entre Donald Trump y Volodímir Zelensky se relacionan con las condiciones para terminar la guerra. Mientras Washington busca alcanzar un acuerdo, Ucrania exige preservar su soberanía y obtener garantías frente a futuras agresiones rusas.

Señaló que Estados Unidos está redefiniendo las condiciones de su apoyo a Ucrania, mediante una política exterior orientada a intereses económicos y energéticos, además de trasladar mayores responsabilidades de seguridad a Europa.

Esta situación coloca a Ucrania en una doble vulnerabilidad: militar, por su dependencia de los sistemas estadounidenses de defensa e inteligencia, y diplomática, ante posibles negociaciones entre Washington y Moscú que comprometan su soberanía.

Bassol Martínez consideró que Europa deberá fortalecer sus capacidades militares y participar directamente en las negociaciones, aunque difícilmente podrá sustituir los recursos especializados estadounidenses.

Respecto al futuro del conflicto, identificó tres escenarios: acuerdos parciales para suspender ataques contra infraestructura energética, un congelamiento temporal del frente militar o la prolongación de la guerra mediante negociaciones intermitentes.

Desde el derecho internacional, aclaró que detener las operaciones militares no significa resolver las disputas territoriales ni reconocer jurídicamente una anexión. Recordó que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe adquirir territorios mediante el uso de la fuerza.

Para México, sostuvo que este panorama evidencia la necesidad de diversificar relaciones económicas y diplomáticas, particularmente ante la revisión del T-MEC. Recomendó mantener una cooperación pragmática con Washington, defender los intereses comerciales mediante instrumentos jurídicos y preservar la autonomía nacional.

Finalmente, advirtió que la guerra trasciende las disputas territoriales y representa una transformación del orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que consideró indispensable evitar que la transición hacia un sistema multipolar debilite los principios fundamentales del derecho internacional y las garantías de soberanía de los Estados.