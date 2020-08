Se tambalea cada vez más la campaña de Kanye West

CDMX.- El plan de Kanye West de llegar a las papeletas para los comicios en Illinois, EU, se vino abajo: los funcionarios electorales negaron su petición, reportó TMZ.

El rapero y marido de Kim Kardashian, de 43 años, no podrá aparecer en las votaciones de ese estado como candidato independiente debido a que los funcionarios, luego de revisar detalladamente las 3 mil 128 firmas que presentó en sus documentos como aval, invalidaron ¡mil 928!

Varias personas se oponían a que el controvertido intérprete pudiera registrar ahí su candidatura independiente, y después, sin especificar los motivos, la Junta Estatal de Elecciones determinó que West no pudo reunir las 2 mil 500 rúbricas que necesitaba para ser candidato presidencial en el estado.

De este modo, la campaña electoral del cantante se tambalea más cada semana, debido a que tampoco logró ser aceptado en Nueva Jersey, Nueva York, Nebraska ni Maryland, entre otros puntos estratégicos del mapa electoral en EU. No obstante, varias fuentes cercanas han comentado que Kardashian estaría dispuesto a apoyarlo si intenta postularse, con un plan más sólido, en 2024.

“Kanye parece estar decidido (a seguir) en lo que él llama ‘el plan de Dios’, (que es) que él se vuelva Presidente. Dice que es una gran llamada”, comentó un informante anónimo, según el Daily Mail. (Staff/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!