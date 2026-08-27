José Armando “N”, alias “Mimo”, fue vinculado a proceso por robo calificado, luego de ser señalado por presuntamente sustraer diversos productos de una farmacia ubicada sobre avenida Francisco I. Madero, en la Zona Centro de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2024, cuando el acusado presuntamente ingresó al establecimiento, que se encontraba abierto al público, tomó varios artículos y salió sin pagarlos.

Personal de la farmacia logró interceptarlo y le preguntó si había olvidado pagar algún producto. Según los datos integrados en la carpeta de investigación, José Armando presuntamente se levantó la playera y quedaron al descubierto varios artículos de la negociación que llevaba ocultos debajo del pantalón, a la altura de la cintura.

Tras las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Una vez presentado ante el Juez de Control, se resolvió vincularlo a proceso por robo calificado.

José Armando deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y tendrá prohibido acercarse o comunicarse con determinadas personas relacionadas con el caso. Tampoco podrá abandonar el país, su localidad de residencia o el territorio fijado por el juez sin autorización y quedará bajo cuidado o vigilancia.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses.