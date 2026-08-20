Una mujer de 42 años fue detenida por policías municipales tras ser señalada por presuntamente intentar sacar mercancía sin pagar de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las avenidas Independencia y Aguascalientes.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona retenida por empleados del establecimiento. Al llegar, personal de prevención de activos les entregó a la mujer y detalló los productos que presuntamente había tomado.

Entre la mercancía recuperada había una pasta dental, un paquete de rastrillos, crema facial, queso, desmaquillante, un inductor del sueño, una barra de chocolate y dos envases de yogur.

El valor conjunto de los artículos fue estimado en aproximadamente mil 890 pesos.

La detenida fue identificada como Alba «N», de 42 años. Tras informarle el motivo de su arresto y sus derechos, los agentes la trasladaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.