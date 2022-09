Karla Aguilera Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-De un trimestre a otro, en Jalisco se sumaron 50 mil 912 personas al trabajo informal, es decir, puestos que carecen de prestaciones de ley y no están registrados ante el IMSS.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, el número de informales en Jalisco pasó de 1 millón 827 mil 481 en enero-marzo, a 1 millón 878 mil 393 en abril-junio, es decir, 50 mil 912 personas más.

Del total de nuevos trabajadores informales, 18 mil 43 -el 35 por ciento- tiene entre 15 y 24 años de edad, al pasar de 431 mil 782 jóvenes informales de ese rango de edad en enero-marzo, a 449 mil 825 en el segundo trimestre del año.

El crecimiento de la informalidad en jóvenes es una tendencia que preocupa al sector empresarial, pues la perciben como una de las razones de que las empresas batallen para ocupar sus empleos vacantes.

En julio pasado, Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, señaló que muchos jóvenes han apostado a la informalidad por la flexibilidad de horarios y, en algunos casos, ingreso diario.

Pero para Israel Macías López, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara, los jóvenes no prefieren la informalidad, sino que las circunstancias los orillan a ésta.

«Es lo único que hay o que las empresas no dan mejores condiciones», señaló el académico.

Además, de los 50 mil 912 nuevos trabajadores informales del segundo trimestre del año, 26 mil 642 -el 52 por ciento- tiene educación media superior o superior.

En Jalisco hay 3 millones 973 mil 378 personas ocupadas, de las cuales 1 millón 878 mil 393 -el 47.2 por ciento- están en la informalidad, según datos de la ENOE al segundo trimestre del año.