Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El desplome de un jet privado Cessna Citation 501 matrícula XB-BAR puso al descubierto su uso cotidiano por parte del Gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y su familia.

Según los estándares de los morenistas, incluso descritos en un «Decálogo Presidencial», tienen estrictamente prohibido usar jets privados como medio de transporte habitual.

Y Navarro no cumple la norma.

El pasado domingo el Cessna se desplomó en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit y se reportó la muerte del piloto Óscar Quezada y del copiloto Ángel Ricardo Granados.

El avión hacía un viaje de Tepic a Aguascalientes presuntamente para recoger a la hija del Mandatario que estaba en tierra hidrocálida.

Navarro se suma al club morenista que gusta de los viajes en vuelos privados y entre quienes destacan también la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el senador Gerardo Fernández Noroña y el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El avión que frecuentaba Navarro era operado por una empresa cuya actividad comercial registrada está relacionada con la compra-venta de maquinaria y equipo para servicios y actividades comerciales, además de otros servicios, científicos y técnicos.

La empresa propietaria es CABJE, registrada en Metepec y que aparece en el padrón oficial de proveedores del Gobierno de Durango.

Debido al tipo de matrícula, el avión es para uso privado y no puede ser rentado.