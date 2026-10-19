Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX. – El actor y cineasta Diego Luna se sumó este lunes a la difusión de un concierto que busca apoyar a las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas en México.

La iniciativa pretende convertir la música en una expresión de solidaridad con quienes llevan meses o años intentando encontrar a sus seres queridos y exigir respuestas a las autoridades.

El anuncio se realizó durante los preparativos de un encuentro con familias buscadoras, impulsado en el contexto de la visita de una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la Ciudad de México.

«En el marco de la Gira por la Vida, un contingente zapatista vendrá a la Ciudad de México para dar un abrazo a las madres y familias buscadoras. Queremos ayudarlas a que lleguen a este encuentro», escribió Luna en Instagram.

El concierto se realizará el 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan, con la participación de Caifanes, Ely Guerra, Vivir Quintana, Kevin Kaarl, Meme del Real y un Contingente Jaranero, entre otros artistas.

«Vamos a organizar un concierto que busca poner en el centro eso que es también la finalidad de la búsqueda: la reunión, el encuentro», explicó el actor.

Los boletos estarán disponibles a partir del 23 de octubre y los recursos recaudados se destinarán a apoyar los traslados y la organización de los colectivos participantes.

Según el anuncio, artistas, organizadores, productores y responsables del recinto colaborarán sin cobrar honorarios, con el propósito de respaldar esta causa y facilitar la participación de las familias buscadoras