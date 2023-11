Un joven se salió de su domicilio el pasado miércoles por la tarde y debido a que ya no regresó, uno de sus hermanos trató de buscarlo en los alrededores, aunque más tarde lo encontró colgado del cuello a la rama de un árbol y ya sin signos de vida.

Este suicidio fue reportado aproximadamente a las 21:55 horas y se registró en la calle Saucedo y esquina con la calle Iturbide, en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Jesús María.

Fue un hermano del ahora occiso quien hizo el macabro hallazgo y aunque de inmediato lo reportó al número de emergencias 911, para cuando llegaron los paramédicos ya nada pudieron hacer por el joven suicida.

Quien por causas desconocidas se ahorcó con un lazo que amarró a la rama de un árbol, fue un joven identificado como Luis Fernando, quien contaba con apenas 22 años de edad.

Hasta el lugar de los hechos se presentaron policías preventivos de Jesús María y la ambulancia ECO-452 del ISSEA, además del personal de Protección Civil Municipal, quienes fueron los encargados de descolgar a Luis Fernando.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, se presentaron a la escena del suicidio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

Cabe destacar que en el lugar de los hechos se encontraba un hermano del ahora occiso, quien dijo llamarse Alejandro, de 25 años, quien con relación a lo sucedido, comentó que Luis Fernando salió de su domicilio el miércoles por la tarde, pero como no regresaba y comenzaba a oscurecer, fue entonces en que decidió salir a buscarlo, aunque no pudo localizarlo por ninguna parte.