Un hombre de 63 años terminó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital, luego de sufrir una caída mientras realizaba labores de limpieza en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Bajío de las Palmas, en el municipio de Aguascalientes.

El accidente ocurrió en una vivienda de la calle Palma Mexicana, casi esquina con Palma Bambú, donde elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal acudieron para brindar atención prehospitalaria al afectado.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Jesús, de 63 años, quien explicó que se había subido a un bote para limpiar los vidrios de su casa. Sin embargo, en determinado momento perdió el equilibrio y cayó al suelo, sufriendo una lesión en el antebrazo derecho.

Debido a que presentaba sangrado, los policías le proporcionaron los primeros auxilios y lograron controlar la hemorragia mientras llegaba una ambulancia.

Posteriormente, paramédicos valoraron al sexagenario y determinaron trasladarlo al Hospital del ISSSTE para que recibiera atención médica.