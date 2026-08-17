CDMX.- Paris Jackson relató que se sometió a nueve sesiones de terapia electroconvulsiva durante tres semanas para atender la depresión, después de haber estado cerca de intentar suicidarse. En el podcast On Purpose, de Jay Shetty, explicó que el tratamiento le ayudó, aunque le provocó dolor intenso, pérdida de memoria y otros efectos secundarios.

La cantante, actriz y modelo señaló que las sesiones se realizaron bajo anestesia general. Antes de cada procedimiento tuvo que sustituir por plástico los piercings metálicos de su rostro. Posteriormente era sujetada, recibía un protector bucal y se le aplicaban las descargas mientras permanecía inconsciente.

Jackson recordó que al despertar de la primera sesión sintió el dolor de cabeza más agudo de su vida, acompañado de molestias musculares. También atravesó días en los que se encontraba desconectada de la realidad y olvidó visitas y conversaciones con sus amigos, pese a que existen registros de esos encuentros.

La hija de Michael Jackson aseguró que la terapia favorece la neuroplasticidad cerebral y, según su experiencia, continúa siendo una de las alternativas más eficaces contra la depresión. Añadió que su álbum Happiest Day of My Life está inspirado en su vida y en las experiencias relacionadas con ese tratamiento médico.