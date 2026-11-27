Staff Agencia Reforma

CDMX.- Sasha Sokol expresó su solidaridad con la escritora mexicana Ximena Santaolalla, quien reveló haber sufrido abuso sexual durante nueve años de su infancia, presuntamente por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

La exintegrante de Timbiriche reconoció la decisión de la escritora de compartir su testimonio y cuestionó el silencio que favorece la impunidad en este tipo de agresiones.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad. Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena”, escribió la cantante.

Santaolalla agradeció públicamente las palabras de respaldo y manifestó su admiración por la intérprete.

En entrevista, la escritora reveló que esperó 38 años para hacer pública su historia y aseguró haber sufrido agresiones sexuales desde los cinco hasta los 14 años. Estimó que fue víctima de aproximadamente 2 mil 500 ataques.

Aguirre Gómez renunció la semana pasada a la presidencia del consejo de administración del grupo radiofónico y actualmente no ocupa ningún cargo directivo en la empresa.

Santaolalla explicó que decidió compartir su experiencia para visibilizar la violencia sexual infantil, generar conciencia sobre su prevención y recordar que la responsabilidad de estos actos recae en los agresores, no en las víctimas.

El respaldo de Sokol tiene como antecedente su propio testimonio de abuso, difundido en marzo de 2022, cuando hizo pública la relación que mantuvo con el productor televisivo y musical Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante emprendió posteriormente un proceso judicial por daño moral contra el productor.