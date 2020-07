Armando Santana Valdés, presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, señaló que de modo tradicional en los periodos vacacionales se sufre por la ausencia de estudiantes, pero este 2020 ha sido un tiempo muy prolongado y se tiene el registro de 14 mil pasajeros diarios, aunque el tope máximo asciende a 28 mil clientes.

El 50% de la ocupación del servicio de transporte colectivo foráneo se encuentra en el estudiantado, quienes sin duda hacen falta para contener las pérdidas económicas que ya comienzan a registrar los concesionarios y por ende varios de ellos se enojan, pues no alcanzan a cubrir el crédito automotriz de sus unidades.

Detalló que el proceso de registro de los choferes de taxi ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha detenido, porque no se accede a los recursos suficientes para cumplir con esa obligación patronal.

Por lo anterior, dijo que este servicio de Enlace de Transporte ha solicitado una prorroga a la Coordinación de Movilidad para que aquellos que no han cumplido con el requisito de afiliar a sus trabajadores del volante al IMSS, les concedan un mayor plazo para finiquitar ese proceso.

Comentó que algunas rutas de transporte foráneo operan todavía al 50% de su capacidad instalada, es decir unos días sí y otros no, lo que provoca pérdidas económicas al concesionario y al propio chofer. Esto se ha vivido en el municipio de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, y ahí se ha pedido la colaboración de la Dirección de Transporte Público para regularizar el servicio.

“Hasta ahora operan 60 rutas con 440 unidades y los 600 choferes se encuentran inquietos, pues no acceden a los recursos a los que estaban acostumbrados a obtener. Por esa razón se trabaja de manera permanente en estrategias para favorecer el equilibrio en el gremio”, comentó finalmente.

¡Participa con tu opinión!